Съдия блокира опита на администрацията на Тръмп да отнеме законния статут на 8400 мигранти

Федерален съдия в САЩ спря опита на администрацията на президента Доналд Тръмп да отнеме законния статут на над 8400 членове на семейства на американски граждани и притежатели на зелена карта, пристигнали в страната от седем държави в Южна Америка, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Съдията от Окръжния съд на САЩ в Бостън Индира Талвани издаде предварителна съдебна заповед, с която забрани на Министерството на вътрешната сигурност да прекратява хуманитарния временен статут, предоставен на хиляди граждани на Куба, Хаити, Колумбия, Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала и Хондурас.

Тези хора са били допуснати в САЩ по програми за събиране на семейства, създадени или обновени по време на управлението на бившия президент Джо Байдън. Програмите позволяваха на близки на американски граждани или законни постоянно пребиваващи да живеят в САЩ, докато чакат издаването на виза.

След встъпването си в длъжност Тръмп засили мерките за контрол на имиграцията, като за периода до септември 2029 г. са заделени 170 милиарда долара за имиграционните служби.

Министерството на вътрешната сигурност обяви през декември, че прекратява програмите, тъй като според него те не съответстват на приоритетите на администрацията на Тръмп и са били използвани за допускане на "недостатъчно проверени чужденци", заобикалящи стандартните процедури.

Първоначално прекратяването трябваше да влезе в сила на 14 януари, но съдия Талвани наложи временна забрана за срок от 14 дни, за да прецени дали да издаде по-дългосрочна мярка.

В решението си съдията посочва, че ръководеното от министърката на вътрешната сигурност Кристи Ноем ведомство не е представило доказателства в подкрепа на твърденията за злоупотреби, нито е отчело дали засегнатите лица реално могат да се върнат в родните си страни, след като мнозина са продали домовете си или са напуснали работата си.

"Министърът не е дал аргументирано обяснение за промяната в политиката, без да отчете тези законни интереси", пише Талвани, назначена от бившия президент Барак Обама. По думите ѝ този пропуск прави решението произволно и необосновано.

Министерството на вътрешната сигурност не е направило коментар по случая.

Решението е взето по колективен иск, заведен от организации за защита на правата на мигрантите, които оспорват по-широкото ограничаване на временния хуманитарен статут, предоставян на стотици хиляди мигранти.