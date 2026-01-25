Двама офицери от словенската армия са изпратени в Гренландия за учение на НАТО, предаде РТВ Сло, цитирани от БТА. Това са един офицер от командването на силите и един подофицер от звеното за специални операции.

Словенският министър на отбраната Борут Сайович заяви преди дни, че офицерите ще бъдат изпратени в Гренландия и че ще останат там няколко дни в първия етап на военното учение „Арктическа устойчивост", а по-нататъшни решения ще бъдат взети въз основа на нуждите на място.

Сайович също така подчерта, че всички членове на НАТО са поканени на военното учение, ръководено от Дания, в зона „от значение за Алианса".

Решението за изпращане на двама офицери, които да участват в планирането и изпълнението на учението „Арктическа устойчивост", е взето от словенското правителство миналата събота.

С това решение Словения се присъедини към европейските страни, включително Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финландия и Нидерландия, които изпратиха малък брой военни офицери или други членове на въоръжените си сили в Гренландия като част от мисията „Арктическа устойчивост", отбелязва медията. Някои от тях вечеса се завърнали в родните си страни.

Европейските страни решиха да изпратят войски, след като президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп доскоро настояваше за поемане на контрол над Гренландия, включително чрез сила, припомня РТВ Сло. В реч на Световния икономически форум в Давос в сряда той се отказа от възможността за използване на сила за поемане на контрол над тази автономна датска територия.

След разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Давос Тръмп обяви също, че създадена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион.