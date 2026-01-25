Капитанът на задържания в Средиземно море танкер от "сенчестия флот на Русия" е арестуван

Петдесет и осем годишният капитан с индийско гражданство на петролния танкер, за когото се подозира, че е част от руския сенчест флот, беше арестуван снощи по обвинения за "плаване под фалшив флаг", съобщи днес прокуратурата на Марсилия, цитирана от Франс прес и БТА.

Петролният танкер "Гринч", за който бе установено, че плава в международни води между Испания и Северна Африка, беше ескортиран до залива Фос в Южна Франция, където пристигна вчера в късния следобед.

Според прокуратурата в Марсилия екипажът на танкера, който също се състои от индийски граждани, е задържан на борда на плавателния съд.

"Следователите от отдела за разследвания на морската жандармерия в Тулон и центъра за безопасност на плавателните съдове в Марсилия трябва да извършат редица проверки на борда на "Гринч", за да проверят документите за корабоплаване, както и "валидността на флага", допълва прокуратурата.

Танкерът "Гринч", който е дълъг 249 метра, фигурира под това име в списък със санкционирани руски плавателни съдове на Обединеното кралство, но е внесен под името "Карл" в списъка на санкционираните руски плавателни съдове на Европейския съюз и САЩ.

Това е втората операция, която Франция предприема, след като задържа през септември миналата година танкера "Боракай". Той също беше част от списъка със санкционирани плавателни съдове на ЕС и беше прехванат от френските морски командоси в Атлантическия океан, след което беше отклонен към пристанището в Сен Назер.