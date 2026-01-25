ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предполагаем член на "Хамас" бе арестуван на германско летище, планирал атаки в Европа

Германската столица Берлин Снимка: Пиксабей

Германската полиция арестува предполагаем член на "Хамас", за когото се твърди, че е планирал нападения срещу еврейски институции в Европа.

Мъжът, идентифициран само като 36-годишния Мохамед С., бе арестуван късно в петък вечерта на летище "Бранденбург" в Берлин, съобщи "Дейли мейл".

Твърди се, че роденият в Ливан мъж, който е бил в списъка за издирване от Федералната служба на криминалната полиция, е пристигнал в германската столица от Бейрут.

Германските прокурори обвиняват мъжа, че е бил част от екип от чуждестранни агенти, които са набавяли огнестрелни оръжия и боеприпаси за нападения срещу израелски и еврейски институции в Европа.

Те го обвиниха в набавяне на около 300 патрона с бойни боеприпаси през август 2025 г.

Твърди се, че Мохамед С. е един от няколкото арестувани като част от разследване на предполагаеми терористи.

През октомври германските полицаи арестуваха трима заподозрени за членове на "Хамас" по време на предаване на оръжие в Берлин - единият от които, Абед Ал Г, си е сътрудничил с Мохамед С.

