ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Славия" загуби втората си контрола в рамките на 2...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22160329 www.24chasa.bg

Зеленски: Документът за американските гаранции за сигурност на Украйна е напълно готов

1136
Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Документът за американските гаранции за сигурност за Украйна е напълно готов и Киев очаква да бъде определено времето и мястото за подписването му, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„За нас гаранциите за сигурност са преди всичко гаранции за сигурност от страна на Съединените щати. Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем", каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва.

„След това документът ще бъде изпратен за ратификация от Конгреса на САЩ и от украинския парламент", добави той.

Русия избягва да поеме ангажимент за траен и справедлив мир в Украйна и не приема да има прекратяване на огъня във войната, заяви от своя страна литовският президент Гитанас Науседа след срещата си с украинския президент.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)