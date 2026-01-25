Протест блокира утре границите на Северна Македония, включително с България

От 13 ч. в понеделник ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства на гранични пунктове по границите на Република Северна Македония, обявиха от Министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от БТА. Причината е протест на превозвачи, които изразяват несъгласие с новите правила за престой на професионалните шофьори в страните от Шенгенското пространство до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година), които според тях ще затруднят драстично работата им.

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир", „Делчево" и „Ново село" (на границата с България), „Дойран", „Богородица" и „Меджитлия" (на границата с Гърция), „Кяфасан" и „Блато" (на границата с Албания) и „Блаце" (на границата с Косово). Протестът ще спре движението на товарни превозни средства, но пътническият трафик ще протича без прекъсване на всички гранични пунктове, уведомяват от МВР на Северна Македония.

За такъв протест предупредиха представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина. Те заявиха, че ще протестират на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство, включително България.

Според съобщението на организаторите се планира протестът да продължи до седем дни, като има възможност за по-ранно прекъсване, ако междувременно бъдат преодолени причините, поради които е организиран, посочва в съобщението си Министерството. От ведомството призоваха гражданите и превозвачите своевременно да се информират за обстановката на граничните пунктове, да следват официалната информация и при необходимост да използват алтернативни гранични пунктове.

„Новите правила за влизане в Шенгенската зона не решават нищо, което да подобри определена област в ЕС, но ни създават сериозни проблеми. Те ще се отразят зле на бизнеса", заяви преди дни председателят на Стопанската камара на Северна Македония Бранко Азески.

Вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски също говори преди дни за новите правила за влизане в страните от Шенгенското пространство за професионални шофьори. „Това е огромен икономически проблем, който може напълно да срине македонската и регионалната икономика. Въпреки че водих разгорещени спорове с властите в ЕС, директно в Брюксел, за съжаление не срещнах разбиране", каза Николоски в интервю за Радио Лидер.