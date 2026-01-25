Призиви Германия да изтегли хиляди тонове злато от САЩ – Тръмп може да ги ползва, за да притиска Берлин

Германският канцлер Фридрих Мерц под натиск да изтегли 164 млрд. евро в злато от американските трезори, за да не станат те средство за натиск върху Берлин от страна на Белия дом. Множество немски икономисти и финансисти открито призовават за бързи действия, за да не стане Берлин икономически заложник на външната политика на президента Доналд Тръмп.

Германия има втория по големина в света златен резерв. Изчисления показват, че около 1236 тона от него към настоящия момент се съхраняват в Ню Йорк, пише “Гардиан”.

“Предвид настоящата геополитическа ситуация, изглежда рисковано да се съхранява толкова много злато в САЩ. В интерес на по-голяма стратегическа независимост от САЩ националната банка на Германия би било добре да обмисли репатрирането на златото”, заяви пред в. Handelsblatt бившият шеф на финансовата институция Емануел Мьонх.

Мьонх е само последният от поредица икономисти и финансови експерти, които са притеснени от агресивната политика на САЩ. Михаел Йегер - ръководител на Европейската асоциация на данъкоплатците (TAE), както и на Асоциацията на германските данъкоплатци, също заяви, че Берлин трябва да предприеме своя ход. Според него опитите на Тръмп да анексира Гренландия са червен флаг, който не бива да се игнорира.

“Тръмп е непредсказуем и прави всичко, за да генерира приходи. Ето защо нашето злато вече не е на сигурно място в трезорите на Федералния резерв”, смята видният финансист.

Доскоро въпросът за връщането на немското златото беше запазена марка главно на крайнодясната партия “Алтернатива за Германия”. Но той все повече се промъква в масовия политически дискурс.

Експертката по финансовите въпроси от опозиционната “Зелена партия” в Бундестага също призова за връщането на немските кюлчета. Тя ги определи като “важна опора за стабилността и доверието”.

Поради големия интерес говорителят на коалиционното правителство на Мерц - Щефан Корнелиус, обясни, че изтеглянето на златния резерв на Германия от САЩ засега не е приоритет на кабинета и не се разглежда.

