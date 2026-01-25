ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Броят на загиналите при свлачище в Индонезия достигна 25, а 80 още са в неизвестност

Властите в Нова Зеландия съобщиха, че продължават работата по установяване самоличността на жертвите при свлачище, помело оживен къмпинг на Северния остров.

Спасителите днес прекратиха операциите по издирване на жертвите вследствие на свлачището в индонезийската провинция Западна Ява, след като на втория ден от операциите бяха открити 14 тела, с което общият брой на потвърдените жертви достигна 25, предаде ДПА, цитирани то БТА. 

Проливните дъждове, започнали ден по-рано, предизвикаха свлачището край село в района Западен Бандунг вчера сутринта. Официални представители заявиха, че до 80 души все още са в неизвестност.

„Всички тела бяха евакуирани до 16:00 часа в пункт за идентифициране на жертви на бедствия", заяви Аде Диан Пермана, ръководител на службата за търсене и спасяване в Бандунг.

По-късно през деня спасителните операции бяха преустановени поради опасения за безопасността, тъй като почвените условия в засегнатата област оставаха нестабилни и съществува риск от нови свлачища, заяви Аде.

Свлачищата са често срещана опасност в Индонезия по време на дъждовния сезон, особено в гъсто населените и в планинските райони на Ява, който е най-гъсто населеният остров на страната, отбелязва ДПА. Продължителните валежи, обезлесяването и бързото разрастване на селищата по стръмните склонове са увеличили рисковете през последните години.

