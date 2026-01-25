ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Призиви Германия да изтегли хиляди тонове злато от...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22161234 www.24chasa.bg

80 политически затворници са освободени във Венецуела

936
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Най-малко 80 души, считани за политически затворници от водеща венецуелска правозащитна организация, са били освободени днес като част от продължаващ процес, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Затворниците са били освободени от затвори в цялата страна и вероятно ще има още освобождавания, написа в „Екс" Алфредо Ромеро, директор на венецуелската правозащитна организация „Форо Пенал" (Foro Penal).

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в петък, че 626 души са били освободени от затвора, но не уточни графика на освобождаванията.

„Форо Пенал" обаче до днес бе потвърдила освобождаването на само 156 политически затворници във Венецуела.

Родригес заяви, че утре ще се свърже с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от ООН да провери списъците на освободените досега в страната.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)