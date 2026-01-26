ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вторият живот на нещата: защо рециклирането започв...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22161659 www.24chasa.bg

Ферибот с над 350 пътници потъна във Филипините, най-малко 15 души загинаха

1964
Ферибот. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Ферибот с повече от 350 души на борда е потънал в южната част на Филипините. Досега спасителите са успели да извадят поне 316 живи пътници и са открили 15 тела, съобщиха днес официални представители, цитирани от Асошиейтед прес.

Корабът „Триша Керстин 3“, ферибот за пътници и товари, е плавал от пристанищния град Замбоанга за южния остров  Холо в провинция Сулу с 332 пътници и 27 души екипаж на борда, когато според служители на бреговата охрана явно е получил техническа повреда и е потънал, предаде БТА.

Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега. В спасителната операция са се включили кораби на бреговата охрана и военноморските сили, самолет за наблюдение, хеликоптер, както и рибарски лодки, съобщи бреговата охрана.

Командирът на бреговата охрана Ромел Дуа заяви пред Асошиейтед прес, че корабът е бил проверен преди напускането на пристанището и е нямало признаци за претоварване.

Морските инциденти са сравнително чести във Филипините заради честите бури, зле поддържаните кораби, претоварването и недостатъчния контрол на спазването на изискванията, припомня агенцията. През декември 1987 г. фериботът "Доня Пас" потъна след сблъсък с танкер във Филипините. В трагедията загинаха повече от 4300 души, което е най-тежкият мирновременен морски инцидент в историята.

Ферибот. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)