Най-малко 25 жертви след свързано с Ислямска държава нападение в Източно Конго

Най-малко 25 души са били убити при нападение на свързана с Ислямска държава групировка в източната част на Демократична република Конго, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на правозащитна група от провинция Итури.

Нападението е било извършено от групировката „Алианс на демократичните сили“ (АДС). Според съобщението 15 мъже са били изгорени живи в къща, а седем са били застреляни в селището Апакулу. Още трима са били убити на друго място в същата провинция, пише БТА.

Пред последните дни в източните райони на Демократична република Конго бяха регистрирани няколко нападения на въоръжени групировки, сред които АДС и подкрепяната от Руанда бунтовническа група М23.

АДС действа в граничния регион на Уганда и Конго. Тя възникна от бунтовническо движение срещу президента на Уганда Йовери Мусевени, но беше изтласкана в Конго от угандийската армия.

През юли миналата година тя извърши серия от нападения, в които бяха убити над 100 души.

Още близо 90 бяха убити от групировката през ноември.