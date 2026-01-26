104 са вече са освободените политическите затворници във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на политическите затворници, освободени във Венецуела в неделя, достигна най-малко 104 душ. Това съобщи директорът на правозащитната организация „Форо Пенал“ Алфредо Ромеро, цитиран от Ройтерс.

В платформата Екс той написа, че се очаква да бъдат освободени още затворници.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в петък, че 626 души са били освободени от затвора, но не уточни графика на освобождаванията, предаде БТА.

„Форо Пенал“ обаче до неделя бе потвърдила освобождаването на само 156 политически затворници във Венецуела след 8 януари.

Родригес заяви, че днес ще разговаря по телефона с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от ООН да провери списъците на освободените досега в страната.