ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души са загинали при катастрофи в страната п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22161679 www.24chasa.bg

104 са вече са освободените политическите затворници във Венецуела

2188
Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Броят на политическите затворници, освободени във Венецуела в неделя, достигна най-малко 104 душ. Това съобщи директорът на правозащитната организация „Форо Пенал“ Алфредо Ромеро, цитиран от Ройтерс.

В платформата Екс той написа, че се очаква да бъдат освободени още затворници.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви в петък, че 626 души са били освободени от затвора, но не уточни графика на освобождаванията, предаде БТА.

„Форо Пенал“ обаче до неделя бе потвърдила освобождаването на само 156 политически затворници във Венецуела след 8 януари.

Родригес заяви, че днес ще разговаря по телефона с върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, за да поиска от ООН да провери списъците на освободените досега в страната.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)