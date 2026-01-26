ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души са загинали при катастрофи в страната п...

Частен самолет с 8 души на борда се разби в американския щат Мейн

Самолет Снимка: pixabay

Частен самолет с осем души на борда е катастрофирал при излитане от международното летище в Бангор в американския щат Мейн в неделя вечер. Това съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ, цитирана от Ройтерс.

Засега няма официална информация за съдбата на пътниците и екипажа, но правителствен служител е съобщил, че след катастрофата е избухнал пожар, предаде БТА.

Той е уточнил, че по-рано самолетът „Бомбардие Челинджър 600“ е пристигнал в Мейн от Тексас.

Според Асошиейтед прес инцидентът е станал в условията на снежна буря, която обхвана много райони на САЩ, включително Нова Англия. 

Причините за катастрофата се разследват.

