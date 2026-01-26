ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души са загинали при катастрофи в страната п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22161691 www.24chasa.bg

Издирват изчезнала българка в Атина

Бойка Атанасова, Атина

3172
Снимка: Фейсбук

Българската общност в Атина е мобилизирана в издирването на Катя Бонева. Жената е от село Кирково, област Кърджали в близост до границата с община Златоград. Връзката с нея е прекъсната на 20 януари 2026 г. Оттогава телефонът ѝ е изключен и няма информация за местонахождението ѝ.

Информацията е публикувана в социалните групи на българи в Гърция, където близките призовават за съдействие. Катя Бонева е живяла на ул. „Антиохиас" №24 (Αντιοχείας 24) в района на „Свети Пантелеймон", известен с голямата си мигрантска и българска общност.

Всеки, който забележи Катя Бонева, може да сигнализира на гръцката полиция на телефон 100 или на общоевропейския номер 112.

Снимка: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)