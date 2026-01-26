Издирват изчезнала българка в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската общност в Атина е мобилизирана в издирването на Катя Бонева. Жената е от село Кирково, област Кърджали в близост до границата с община Златоград. Връзката с нея е прекъсната на 20 януари 2026 г. Оттогава телефонът ѝ е изключен и няма информация за местонахождението ѝ.

Информацията е публикувана в социалните групи на българи в Гърция, където близките призовават за съдействие. Катя Бонева е живяла на ул. „Антиохиас" №24 (Αντιοχείας 24) в района на „Свети Пантелеймон", известен с голямата си мигрантска и българска общност.

Всеки, който забележи Катя Бонева, може да сигнализира на гръцката полиция на телефон 100 или на общоевропейския номер 112.