Германският външен министър ще посети днес Латвия и Швеция

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул ще бъде днес на посещение в Латвия и в Швеция, където ще обсъди сигурността в региона на Балтийско море, заяви говорител на германското външно министерство, цитиран от ДПА.

Трите страни са изправени пред хибридни атаки от Русия и са обезпокоени от „сенчестия флот“ от танкери, който Москва използва за заобикаляне на петролните санкции.

След пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Русия е смятана за отговорна за последователни кибератаки и прекъсвания на подводни комуникационни кабели, пише БТА.

В Рига Вадефул ще се срещне с латвийския президент Едгарс Ринкевичс, ще говори пред латвийската Конференция на посланиците и ще разговаря с колегата си от Латвия Байба Браже.

Следобед Вадефул ще има среща с шведската външна министърка Мария Стенергард в Стокхолм.