Депутат от партията на Зеленски загина в катастрофа

Украинският депутат Орест Саламаха, член на управляващата партия „Слуга на народа“, е загинал, след като управляваното от него АТВ се е сблъскало с микробус на 25 януари, съобщи „Киев Индипендънт“.

Давид Арахамия, ръководител на парламентарната фракция на „Слуга на народа“, обяви смъртта на Саламаха в социалните мрежи, като посочи, че инцидентът е станал „в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък в близост до Лвов“, предаде Нова тв.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството. Споделяме болката и скръбта от тази преждевременна загуба“, добави Арахамия.

Катастрофата е станала в община Сокилники, в Лвовска област, около 18:15 часа местно време, съобщи Държавното бюро за разследване. Предварителната информация сочи, че Саламаха е навлязъл в насрещното платно за движение, преди да се сблъска с търговски микробус.

В резултат на пътния инцидент няма други загинали или ранени. Пълното разследване на смъртта на Саламаха продължава, посочват от Държавното бюро за разследване.

34-годишният Саламаха е избран за първи път в украинския парламент – Върховната рада – през 2019 г. Той е баща на три деца.