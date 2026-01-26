Ценоразпис за наркотици се появи на стената на църковно училище в Солун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скандалният случай в солунския квартал Ксирокрини предизвика вълна от недоволство сред местната общност. На стените на Образцовото църковно училище в Солун с графити са изписани конкретни цени за кокаин и канабис, превръщайки училищния двор в своеобразно рекламно пано за наркотици.

Родители и учители са изразили остър протест срещу провокацията, определяйки я като директна атака срещу сигурността на учениците и опит за нормализиране на трафика на наркотици сред подрастващите. Този инцидент се случва на фона на засилените полицейски операции в Гърция срещу разпространението на наркотици в близост до учебни заведения и обществени площади.

Полицията в Солун е започнала разследване за установяване на извършителите. В района е засилено полицейското присъствие, като се проверяват камерите за видеонаблюдение в околността.

Властите призовават гражданите да сигнализират незабавно на телефон 100, ако забележат съмнителни лица или подобни надписи в близост до училища.