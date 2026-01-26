Бурно време спря всички кораби от пристанище Пирея

Поради изключително лошите метеорологични условия и силните ветрове, обхванали Гърция, пристанищните власти обявиха отмяна на всички фериботни маршрути от пристанище Пирея.

Предупреждения за опасно време и ветрове с интензитет над 8 по скалата на Бофорт правят пътуването с фериботи невъзможно и опасно. Засегнати са всички линии, свързващи континенталната част с островите в Егейско и Средиземно море (Крит, Цикладите, Додеканезите и др.).

Пътници, които е трябвало да пътуват днес, са инструктирани да не пътуват до Пирея, а да изчакат нормализирането на времето. Ситуацията е динамична и зависи от времето. За възстановяване на трафика пътниците да се информират чрез сайтовете на фериботните компании или гръцката брегова охрана, съветват властите.