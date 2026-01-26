ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима души са загинали при катастрофи в страната п...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22161915 www.24chasa.bg

Бурно време спря всички кораби от пристанище Пирея

Бойка Атанасова, Атина

1688
Снимка;pixabay

Поради изключително лошите метеорологични условия и силните ветрове, обхванали Гърция, пристанищните власти обявиха отмяна на всички фериботни маршрути от пристанище Пирея.

Предупреждения за опасно време и ветрове с интензитет над 8 по скалата на Бофорт правят пътуването с фериботи невъзможно и опасно. Засегнати са всички линии, свързващи континенталната част с островите в Егейско и Средиземно море (Крит, Цикладите, Додеканезите и др.).

Пътници, които е трябвало да пътуват днес, са инструктирани да не пътуват до Пирея, а да изчакат нормализирането на времето. Ситуацията е динамична и зависи от времето. За възстановяване на трафика пътниците да се информират чрез сайтовете на фериботните компании или гръцката брегова охрана, съветват властите.

Снимка;pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)