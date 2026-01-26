Бразилия поема представителството на Мексико в Перу след разрив заради убежище за бивш премиер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бразилия поема защитата на дипломатическите интереси на Мексико в Перу, съобщи бразилското правителство. Дотук се стигна, след като андската страна прекъсна отношенията си със северноамериканската държава заради предоставено политическо убежище на бивш премиер, предаде Ройтерс.

Бразилското Министерство на външните работи посочи, че поема представителството по молба на мексиканското правителство и с разрешението на Лима.

Бразилия уточни, че работата ѝ в това отношение ще се изразява в дейности като гарантиране на охраната на мексиканското посолство в Перу, включително на резиденцията на посланика, а също и на активите и архивите на мисията, пише БТА.

В началото на ноември Лима прекъсна дипломатическите си отношения с мексиканското правителство, след като бившият перуански премиер Бетси Чавес получи убежище в мексиканското посолство в Перу.

Чавес, последният министър-председател на сваления и след това хвърлен в затвора бивш перуански президент Педро Кастильо, е обвинена в заговор, свързан с опита на Кастильо през 2022 г. да разпусне Конгреса. Чавес отрича всякаква вина.