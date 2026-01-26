ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Исландец, ритал в Лига Европа, блести на европейск...

Паднали отломки от дрон подпалиха две предприятия в Краснодарския край на Русия

Дрон СНИМКА: Пиксабей

Пламъци избухнаха в две предприятия в руския град Славянск на Кубан в Краснодарския край, след като върху тях паднаха отломки от дронове. Това съобщи регионалният център за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс. Има ранен.

Центърът не уточни кои са засегнатите предприятия и с какво се занимават, предаде БТА.

В града има частна петролна рафинерия с капацитет около 100 000 барела на ден, която доставя гориво както за вътрешния пазар, така и за международния.

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта, включително 34 в Краснодарския край.

