Чистата енергия ще е във фокуса на срещата на върха за Северно море в Хамбург

Политически лидери и министри на енергетиката от държавите, граничещи със Северно море, се събират днес в Хамбург за третата среща на върха за Северно море по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. В центъра на целодневния форум е разширяването на трансграничното сътрудничество в областта на чистата енергия и енергийната сигурност в Европа, предава ДПА.

Основните теми в дневния ред включват ускорено развитие на офшорната вятърна енергия, изграждане на интегрирана офшорна инфраструктура и насърчаване на водорода като алтернатива на изкопаемите горива. По думите на Мерц Северно море трябва да се превърне в „най-големия резервоар на чиста енергия в света“, предаде БТА.

Очаква се няколко европейски държави да подпишат пакт за чиста енергия, с който да се ангажират с изграждането на до 100 гигавата офшорна вятърна мощност чрез съвместни трансгранични проекти. Сред участниците в инициативата са Германия, Франция, Белгия, Дания, Великобритания, Ирландия, Нидерландия, Норвегия, Люксембург и Исландия. Първата ключова цел е до 2030 г. да бъдат реализирани проекти с общ капацитет до 20 гигавата. По-рано участие в срещата под егидата на германския канцлер потвърдиха министър-председателите на Белгия и Дания - Барт де Вевер и Мете Фредериксен, както и лидерите на Ирландия, Люксембург, Норвегия и Нидерландия - Михол Мартин, Люк Фриден, Юнас Гар Стьоре и Дик Схоф.

Срещата се провежда на фона на затруднения в офшорния сектор, причинени от по-високи разходи за финансиране и компоненти, както и от несигурността около бъдещото търсене на електроенергия. В няколко държави от региона вече бяха отчетени неуспешни търгове за вятърни паркове. В отговор страните обсъждат създаването на обща „офшорна финансова рамка“, целяща да улесни мобилизирането на частни инвестиции.

Британският министър на енергетиката Ед Милибанд приветства инициативата, като заяви, че разширяването на чистата енергия е ключово за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и за постигане на енергийна суверенност, предаде АПА.

Срещата на върха за Северно море беше създадена през 2022 г. в контекста на руската инвазия в Украйна и усилията на Европейския съюз да намали зависимостта си от вноса на руски изкопаеми горива. Дългосрочната цел на инициативата е до 2050 г. в региона на Северно море да бъдат инсталирани до 300 гигавата офшорна вятърна мощност, превръщайки го в „зелената електроцентрала на Европа“.