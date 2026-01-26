ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Исландец, ритал в Лига Европа, блести на европейск...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22162242 www.24chasa.bg

Осем души са пострадали, а петима са в неизвестност след пожар в завод за храни в Гърция (Видео)

944
Пожар СНИМКА: Pixabay

Осем души са пострадали, а петима други са в неизвестност след пожар и експлозия тази сутрин в завод за производство на храни в района на гръцкия град Трикала, област Тесалия. Това съобщи държавната телевизия ЕРТ. 

Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта (местно и българско време). По това време в завода е имало работници, тъй като той е в 24-часов режим на работа, предаде БТА.

Първоначално на мястото на инцидента са изпратени девет пожарни автомобила с 22 пожарникари. Поради неконтролируемото разпространение на пожара те са били допълнително подсилени с още 13 автомобила и 40 пожарникари, както и със строителна техника и водоноски на местната власт.

По предварителна информация в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на експлозията. Като възможни причини се посочват наличието на амоняк и пропан. Взривът е бил чут и в самия град Трикала, информира ЕРТ. 

Местният информационен сайт Trikalaola.gr съобщи, че на мястото на инцидента са също представители на местната власт, както и собствениците на завода. Бяха публикувани и видеокадри. 

 

Пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)