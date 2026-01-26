Броят на загиналите при свлачище в Западна Ява в Индонезия нарасна до 17

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на загиналите при свлачище в индонезийската провинция Западна Ява нарасна до 17, съобщи Националната агенция за противодействие на бедствията. Десетки хора все още се водят в неизвестност, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Свлачището, което затрупа част от жилищен район в областта Бандунг Барат рано в събота, беше предизвикано от проливни дъждове, започнали предния ден. Метеорологичната служба предупреди, че валежите може да продължат в провинцията и в още няколко региона през следващата седмица.

Засегнатото село Пасир Лангу се намира в хълмист район на провинцията, на около 100 километра югоизточно от индонезийската столица Джакарта. Повече от 30 къщи са били затрупани от свлачището, съобщи агенцията.

Най-малко 17 души загинаха, заяви днес за Ройтерс говорителят на агенцията Абдул Мухари, а 73 души все още се водят за изчезнали.

Началникът на Военноморските сили на Индонезия Мухамад Али заяви, че сред затрупаните при свлачището има 23 военнослужещи, участвали в учение по граничен патрул. Той добави, че заради лошото време тежка техника не е могла да достигне до засегнатия район.

Агенцията съобщи вчера, че по-малко по мащаб свлачище, в съчетание с неблагоприятните метеорологични условия, също е затруднило издирвателната операция, при която се налага използването на дронове и тежка техника.

Миналата седмица внезапни наводнения засегнаха няколко части на Индонезия, включително Западна Ява и Джакарта, като принудиха жителите да напуснат домовете си и да се евакуират към по-високи места.

Свлачището се образува два месеца след природните бедствия, предизвикани от циклон на остров Суматра, при които загинаха 1200 души, бяха разрушени жилища и над един милион жители бяха принудени да напуснат домовете си.