КМГ: Китайската икономика остава силно конкурентоспособна и привлекателна за инвестиции

Наскоро бяха публикувани пълните икономически данни за 2025 г., които показват, че китайската икономика е запазила стабилна и възходяща тенденция на развитие. Това пише КМГ.

В този контекст редица международни финансови институции посочват, че тя демонстрира силна устойчивост и жизненост. В перспектива за 2026 г. се очаква Китай да внесе още повече сигурност и предсказуемост в глобалното икономическо развитие, особено в областите на износа и потреблението.

В последния си доклад „Голдман Сакс" посочва, че китайският износ вече се е трансформирал от модел, „движен от ценово предимство", към модел, „движен от технологии и ефективност на веригите за доставки". Според банката в сферите на т.нар. нови качествени производителни сили Китай вече е изградил глобално незаменими производствени клъстери.

Швейцарската банка UBS изразява сходна позиция, като подчертава, че конкурентоспособността на китайския износ остава изключително силна. Оптимизацията и по-нататъшното надграждане на продуктовата структура продължават, а конкурентните предимства и пазарните дялове на продукти от високотехнологичните и високата добавена стойност отрасли нарастват осезаемо.

Особено внимание заслужава фактът, че чуждестранните институции единодушно отбелязват стабилността на индустриалните и логистичните вериги в Китай. Именно тази стабилност прави китайския пазар един от предпочитаните избори за дейността на мултинационалните компании и през 2026 г., като подобна устойчивост трудно може да бъде заменена от други пазари.