Потреблението в Китай надхвърли 50 трилиона юана през 2025 г.

През 2025 г. политиката за насърчаване на потреблението и промоциите на китайски марки са помогнали за разширяване на потребителския потенциал, бе съобщено днес на пресконференция на пресслужбата на Държавния съвет. Това пише КМГ.

Продажбите на потребителски стоки на дребно за цялата година за първи път надхвърли 50 трилиона юана, достигайки 50,1 трилиона юана (+3,7%), а приносът на потреблението към икономическия растеж е бил 52%, като се е повишил с 5 процентни пункта.

Стойността на продажбите на продукти за замяна на стари стоки като автомобили, домашни електроуреди, мобилни телефони и други достигна 2,61 трилиона юна, като 366 милиона души са се възползвали от програмата.

По отношение на иновациите в потребителските сценарии, Китай е стартирал пилотни проекти за изграждане на по-интернационализирана среда за пазаруване и оптимизира политиката за възстановяване на данъка при напускане на страната. В резултат на това продажбите на стоки, обхванати от схемата за данъчно възстановяване при напускане на Китай, са нараснали почти двойно.