В Киев почитат паметта на Димитър Пешев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Паметта на праведника на света Димитър Пешев ще бъде почетена на 27 януари в Киев, Украйна, по случай Международния възпоменателен ден на Холокоста. Това съобщи за рубриката „БГ Свят" на БТА координаторът на събитието от Посолството на България в Украйна Евгений Смушков.

Полагане на цветя ще бъде организирано до паметния камък на площад „Димитър Пешев" в украинската столица, информира Евгений Смушков, като посочи, че българският праведник на света е спасил над 50 000 евреи от депортация в концентрационните лагери на фашистка Германия по време на Втората световна война.

На събитието ще присъстват представители на Посолството на България в Украйна, българската общност в Киев, ученици и студенти, изучаващи български език, съобщи още той.

Площад „Димитър Пешев" бе тържествено открит на 30 май 2018 г. с подкрепата на Българското посолство в Киев.

Международният възпоменателен ден на Холокоста е ежегоден международен ден за възпоменание на жертвите на Холокоста. На 1 ноември 2005 г. Общото събрание на ООН обявява официално в резолюция 27 януари за Международен възпоменателен ден на Холокоста.