Нов модел на сътрудничество: от диалог към реални действия, от идеи към изпълнение

Това е мотото на една иновативна идея, свързана с ново поколение модел на сътрудничество между Китай и ЦИЕ, с център България, в рамките на инициативата „Един пояс, един път", а именно - създаването на „Китайско-Европейски /Sino–CEE/ Хъб за младежко предприемачество и иновации", за която, разказва специално за КМГ Председателят на „Асоциацията на младите учени в България" Вадим Рошманов. Всъщност той е инициаторът и „двигателят" на тази иновативна стратегическа идея, защото е убеден, че България има добър потенциал да се превърне в стратегически хъб между Китай и Европа. Съществуват редица фактори, освен географското разположение на страната, членството в ЕС и Шенген, а вече и в еврозоната, които улесняват логистиката, възможностите за инвестиции и създаването на нови стартъпи в отделните страни и взаимодействието между тях. От своя страна Китай има вече своето стабилно присъствие в България и в много страни от ЦИЕ, а все повече млади предприемачи, производители и търговци от България насочват своята дейност и към Китай и към Европа.

За първи път в разговора ни днес, Вадим Рошманов споделя подробности за тази перспективна иницатива, в основата на която е разрастващото и все по-динамичното развитие на сътрудничество между България и Китай в областта на младежта, образованието, науката и иновациите, както и все по-бурното развитие на новите технологии, дигитализацията и иновативните техники, използвани в китайската икономика, които привличат вниманието на стотици млади европейски предприемачи, учени, лидери на обществено мнение, бизнесмени и компании.

В. Г-н Рошманов, разкажете ни моля повече за това предизвикателство - иновативната идея за създаването на китайско-европейски хъб, с център България, към което вече проявяват интерес, както европейски и български, така и китайски компании и млади предприемачи, учени и експерти?

О. Идеята ни е Българската Национална асоциация „Един пояс, един път", чрез своята младежка организация да бъде координатор на този многостранен мост на сътрудничество и партньорство. Идеята се приема положително и от посолството на КНР в София. Натрупаният досегашен опит от двустранни форуми, обменни програми и съвместни инициативи ни показа необходимостта от по-устойчив и структуриран формат, който да надгражда над еднократните събития. Централна и Източна Европа е един от най-динамично развиващите се региони в рамките на Европейския съюз и представлява естествена точка на интерес за китайски млади предприемачи, стартъпи и иновативни компании. Паралелно с това, все повече млади предприемачи от региона търсят достъп до китайския пазар, партньори, капитал и иновационни екосистеми. В този контекст България има уникалната възможност да се позиционира като регионален хъб, който подготвя, свързва и ускорява сътрудничеството между млади предприемачи от Китай и страните от Централна и Източна Европа.

В. Как ще функционира на практика «Sino–CEE Хъб за младежко предприемачество и иновации», базиран в България, така, че да бъде ефективен мост между Китай и Европа, и какви са неговите основни цели и приоритети?

О. Sino–CEE Хъбът за младежко предприемачество и иновации ще функционира като подготвителна платформа, пространство за доверие и практически ускорител, в който млади предприемачи ще изграждат партньорства, ще разбират регулаторните и културните специфики и ще разработват реални, пазарно ориентирани съвместни проекти. Сред целите и приоритетите на такъв многостранен мост, ние виждаме преди всичко насърчаване на съвместното създаване на стартъпи, пилотни проекти и партньорства. Не по-маловажно е подготовката на млади предприемачи от Китай и ЦИЕ за ефективно трансгранично сътрудничество, както и подкрепа на трансфер на технологии и знания в приоритетни сектори. Изграждането на дългосрочни контакти и доверие между млади лидери, както и позициониране на България като входна точка към европейския пазар за китайски младежки инициативи е част от най-важната ни цел. Идеята ни е такъв хъб да работи като хибридна платформа, съчетаваща присъствени дейности в България и онлайн сътрудничество.

В. Чрез какви инициативи и дейности ще се реализират целите на съвместния китайско-европейски хъб и имате ли вече готовност за стартирането на някои по-характерни събития?

О. Предвиждаме създаването на специални «лаборатории за предприемачество», организиране на подготвителни и ориентационни модули по различни теми, свързани преди всичко с възможни улеснения при изграждането на партньорства, създаване на комуникационна мрежа /networking/ за постоянна връзка между китайски и български бизнеспартньори, а също и провеждането на акселераторски програми в различни градове на България, които могат да бъдат използвдани най-ефективно за целите на съвместния ни обмен.

Искам да подчертая, че този Sino–CEE Хъб за младежко предприемачество и иновации е насочен преди всичко към млади предприемачи и основатели на стартъпи от Китай и страните от ЦИЕ, както и към млади учени и и изследователи с иновативни проекти. Инвестиционни фондове, неправителствени организации, университети и публични институции, също могат да участват.

Хъбът ще се развива в партньорство с китайски младежки и иновационни организации, български и регионални университети, държавни институции и бизнес асоциации.

В. Какво очаквате като резултат от създаването на този уникален мост за млади предприемачи от Китай, ЦИЕ и България?

О. България ще изпълнява ролята на координационен и домакински център, осигурявайки стабилност, неутралност и достъп до европейския пазар. Очакваме създаването и взаимодействието на реалните партньорства между млади предприемачи от Китай и ЦИЕ и подсигуряването на по-добра подготовка за стартъпи за международни пазари. Смятаме, че той ще допринесе изключително много за засилени инвестиционни и иновационни връзки между Китай и ЕС и в крайна сметка – до дългосрочно позициониране на България като доверен мост между Китай и Европа. „Закотвен" в България, хъбът има потенциала да се превърне в устойчива платформа за бъдещи партньорства, които свързват млади таланти, технологии и пазари между Китай и Централна и Източна Европа.