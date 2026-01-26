ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай успешно проведе първи експеримент с 3D печатане на метал в Космоса

КМГ

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай успешно проведе първия си 3D експеримент с печатане на метал в Космоса, което е значителен скок напред за производствените възможности в орбита. Това пише КМГ. Експериментът е извършен от Института по механика към Китайската академия на науките.

Тази успешна мисия бележи прехода на китайската технология за производство на метал в Космоса от „наземни изследвания" към нова фаза на „космическо инженерство", издигайки цялостния си технологичен капацитет до челните места в света. Пробивът ще даде силен тласък на развитието на китайската космическа технология за производство и ще служи като ключов фактор за бъдещото развитие на космическата инфраструктура.

Производството на метал в уникалната космическа среда е далеч по-сложно, отколкото на Земята, но изследователският екип е успял да се справи с редица предизвикателства.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

