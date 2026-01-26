ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пекин е лидер по брой на регистрирани модели с изкуствен интелект в Китай

КМГ

2048
Пекин е лидер сред китайските градове по брой на регистрирани модели с изкуствен интелект (ИИ), заяви кметът на града Ин Юн, цитиран от КМГ.

„Броят на регистрираните и стартирали големи модели на ИИ в Пекин последователно се нарежда на най-високо ниво в цялата страна", каза Ин, подчертавайки значителния напредък на града в развитието на екосистема за ИИ, включително създаването на пилотни бази за приложения на ИИ в сектори като здравеопазването, производството и научните изследвания.

В доклада се отбелязва, че добавената стойност на цифровата икономика на Пекин е нараснала с 8,7% на годишна база през 2025 г.

Пекин е дом на повече от 2500 фирми за изкуствен интелект и е регистрирал 183 големи модела на изкуствен интелект, което е най-големият брой сред китайските градове.

Общият мащаб на индустрията за ИИ в Пекин е надхвърлил 450 милиарда юана (около 64,6 милиарда щатски долара) за 2025 година.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

