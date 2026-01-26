Китай въвежда нови правила за класифициране на онлайн съдържание, вредно за непълнолетни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай представи нови правила, класифициращи онлайн информацията, която може да засегне физическото и психическото здраве на непълнолетните, като част от по-широки усилия за укрепване на онлайн защитата на младите хора. Това пише КМГ.

Интернет се превърна във важно пространство за обучение на непълнолетни, ежедневен живот и забавление, тъй като използването му сред тази демографска група продължава да нараства.

Регулаторът отбелязва, че онлайн информацията може значително да повлияе на физическото и психическото здраве на непълнолетните, както и на това как те развиват своите ценности. Той добави, че има нарастващи призиви за по-силна онлайн защита сред обществеността.

Четирите категории включват съдържание, което може да подтикне или насърчи непълнолетните да имитират или да участват във вредно поведение; съдържание, което може да повлияе отрицателно на ценностите на непълнолетните; неправилна употреба на изображения на непълнолетни; и неправилно разкриване или използване на лична информация на непълнолетни.

Производителите на онлайн съдържание и доставчиците на онлайн продукти и услуги трябва да предприемат превантивни и ограничителни мерки срещу такава информация.

На онлайн платформите е забранено да показват такова съдържание на видни и привличащи вниманието позиции, включително заглавия на началната страница, изскачащи прозорци, популярни търсения, класации и други.

Мерките ще влязат в сила от 1 март 2026 г.