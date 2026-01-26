ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парис Хилтън представя себе си в нова светлина в д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22163323 www.24chasa.bg

Китай въвежда нови правила за класифициране на онлайн съдържание, вредно за непълнолетни

КМГ

780
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай представи нови правила, класифициращи онлайн информацията, която може да засегне физическото и психическото здраве на непълнолетните, като част от по-широки усилия за укрепване на онлайн защитата на младите хора. Това пише КМГ.

Интернет се превърна във важно пространство за обучение на непълнолетни, ежедневен живот и забавление, тъй като използването му сред тази демографска група продължава да нараства.

Регулаторът отбелязва, че онлайн информацията може значително да повлияе на физическото и психическото здраве на непълнолетните, както и на това как те развиват своите ценности. Той добави, че има нарастващи призиви за по-силна онлайн защита сред обществеността.

Четирите категории включват съдържание, което може да подтикне или насърчи непълнолетните да имитират или да участват във вредно поведение; съдържание, което може да повлияе отрицателно на ценностите на непълнолетните; неправилна употреба на изображения на непълнолетни; и неправилно разкриване или използване на лична информация на непълнолетни.

Производителите на онлайн съдържание и доставчиците на онлайн продукти и услуги трябва да предприемат превантивни и ограничителни мерки срещу такава информация.

На онлайн платформите е забранено да показват такова съдържание на видни и привличащи вниманието позиции, включително заглавия на началната страница, изскачащи прозорци, популярни търсения, класации и други.

Мерките ще влязат в сила от 1 март 2026 г.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)