Финландия с ЕС и балтийските държави подобряват наблюдението на подводната инфраструктура.

Финландската Гранична охрана създава съвместен център за морско наблюдение с балтийските държави и Европейската комисия с цел повишаване на защитата на критичната подводна инфраструктура във Финския залив, предаде БТА по информация на Ройтерс.

"Компетентните органи трябва да разполагат с необходимите способности и правомощия да се намесват при (извънредни) ситуации, разиграващи се в териториалните води или в изключителната икономическа зона", посочиха оттам.

Балтийският регион е в състояние на повишена тревога след поредица прекъсвания на електрически кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи след руската инвазия в Украйна през 2022 г. По тази причина НАТО засили присъствието си в Балтийско море с фрегати, самолети и морски дронове.