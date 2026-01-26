„Новият китайски стил“ обогатява новото потребление

През последните години модните артикули, носещи естетиката на китайската традиция, стават все популярен изборкакто за ежедневно облекло, така и за по-формални случаи. Те не само задават нови тенденции, но и се превръщат в пазар с на стойност стотици милиарда юана, пише КМГ.

Всичко това е една огромна комбинация от много различни стилове и продукти, които събират в себе си същността на традицията. По улиците и в кварталите често могат да се видят хора, облечени в различни варианти на „нов китайски стил", а в социалните мрежи този термин се превърна в популярен ключов израз. Данните показват, че през 2024 г. пазарният обем на националната модна индустрия, представена от „новия китайски стил", е надхвърлил 220 милиарда юана, като се очаква през 2025 г. да премине границата от 250 милиарда.

Същевременно елементи като изящни орнаменти и класически цветове все по-често се появяват и в колекциите на международни марки. През декември миналата година Burberry представи празнична серия за Годината на Коня, в която характерни китайски живописни пейзажи и кройки бяха интегрирани в интерпретацията на емблематичния конен рицарски символ на марката. Член на глобалния изпълнителен комитет на Burberry посочи, че тези продукти не само засилват емоционалната връзка на марката с китайския пазар, но и позволяват на глобалните потребители да видят и оценят китайската естетика и културни традиции.

На дизайнерско ниво традицията и съвременността също се съчетават. В окръг Цаосиен, провинция Шандун, текстилни предприятия си сътрудничат с университетски експерти за разработване на продуктови серии, вдъхновени от местната култура на божура. В град Хайнин, провинция Джъдзян, четирите прочути техники на китайските копринени брокати се комбинират със съвременен дизайнерски език, като изящните мотиви се вплитат директно в тъканите.

„В момента грубите дизайни, които просто сглобяват традиционни елементи, вече са изтласкани от пазара. Основна тенденция е задълбоченото изследване на културната същност и нейния съвременен прочит", заяви представител на известна местна модна марка. По думите му, чрез черпене на вдъхновение от традиционната култура и вторична интерпретация на мотиви като планини, скали, птици и животни, както и чрез подобряване на кройките и функционалността, традиционните елементи се вписват по-естествено в модерния начин на живот.

Интелигентната модернизация вече е тихият двигател зад новия производствен капацитет в модната индустрия. Гъвкавите линии за „умно" производство позволяват прецизна логистика и безупречна координация на всеки етап – от дизайна до персонализираното кроене. В същото време технологиите за цифрови близнаци дават нов живот на нематериалното културно наследство, превръщайки го в интерактивни дигитални архиви, които правят възможно стандартизираното и устойчиво възпроизвеждане на традиционни техники. Това вече не е бъдеще, а утвърдена практика в съвременния моден бранш.

В същото време онлайн продажбите чрез стрийминг на живо се превърнаха във важен канал за реализиране на продукцията. Традиционното китайско облекло ханфу от малък окръг в провинция Шандун се продава чрез онлайн платформи в над 30 държави и региона по света. Офлайн, физическите магазини се трансформират от търговски пространства в центрове за културно преживяване, съчетавайки услуги като традиционен грим и облекло, демонстрации на занаятчийски техники и създаване на потапящи потребителски сцени.

Иновациите по цялата индустриална верига създават „ново предлагане", по-близко до съвременната естетика, и активират „ново потребление", ориентирано към индивидуалност и културна идентичност.