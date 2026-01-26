Президентът на Азербайджан прие външния министър на Израел

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев прие днес министъра на външните работи на Израел Гидеон Саар, предаде БТА по информация на новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

По време на беседата със задоволство беше отбелязана провелата се преди няколко дни среща между президентите на Азербайджан и Израел в Давос, в чийто ход бяха обсъдени въпросите, свързани с двустранния дневен ред.

Подчертано е успешното развитие на отношенията между двете страни по различни направления, включително търговското и икономическо, енергийното и туристическото. Отбелязано е сътрудничеството в сферата на земеделието, управлението на водните ресурси, високите технологии, включително изкуствения интелект. Засегнат е и приносът на взаимните посещения и контакти на различни равнища за задълбочаване на сътрудничеството.

Отбелязана е и ролята на междуправителствената комисия. Подчертано е, че наскоро беше проведено поредно нейно заседание.

Гидеон Саар съобщи, че по време на посещението си е съпровождан от представители на големия бизнес и на деловите среди. Той подчерта, че по време на предстоящия в рамките на посещението азербайджанско-израелски бизнес форум ще се способства развитието на търговските и икономически двустранни отношения. Той благодари на Алиев за грижата на държавно равнище за еврейската общност в Азербайджан.

По време на срещата се обмениха мнения и по други въпроси от взаимен интерес.