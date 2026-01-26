Съдят бивш кмет и още 40 общинари в Анталия, искат да им отнемат имущество за 8,3 млн. евро

Общо 41 души, сред които и бившият кмет на Анталия Мухиттин Бьоджек, могат да се разделят с имущество за 428 млн. турски лири или 8,3 млн. евро, предаде БТА. Това е поискано чрез обвинителния акт от 702 страници, според който те ще трябва да отговарят пред съда по обвинения за незаконно придобиване на имущество, пране на пари, клевета, измами и изнудване, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер".

Сред имуществото, което прокуратурата сочи за придобито чрез пране на пари и иска то да бъде отнето в полза на държавата, са 170 млн. турски лири или близо 3,3 млн. евро, 10 апартамента, 5 коли, 5 офис сгради, 1 часовник „Ролекс", както и мобилен телефон. Общата стойност на описаното движимо и недвижимо имущество възлиза на 258,6 млн. турски лири или 5 млн. евро.

Кметът на Анталия, избран от опозиционната Народнорепубликанска партия Мухиттин Бьоджек, беше арестуван на 5 юни 2025 г. заедно със сина си Мустафа Гьокхан Бьоджек, бившия директор на Окръжната дирекция на МВР – Анталия Илкер Арслан, както и бизнесмени, или общо 41 души, които са заподозрени в 26 престъпни деяния.

Специално обвиненията към бившия кмет на Анталия са за изнудване, незаконно придобиване на имущество и пране на пари. Синът му, който е сочен за помагач, също е обвинен в изнудване и пране на пари. Той обаче ще отговаря пред съда и за търговия с гражданство. Бившата и настоящата снаха на бившия кмет на Анталия също са сред сочените за част от престъпната група. За тях е поискано наказание за пране на пари.

Обвинителният акт вече е внесен в Съда по тежки престъпления в Анталия.

Разследванията за корупция и арестите започнаха с този на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през март 2025 г. През лятото последва нова вълна от арести на кметове, избрани с подкрепата на опозицията. Сред тях бяха и тези на кмета на Анталия, последвани от кмета на Адана и на Адъяман – Зейдан Каралар и Абдуррахман Тутдере.