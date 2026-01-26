Странните планове на Тръмп за „Новата Газа", които ще осъществява и България през Съвета за мир

В утопията, представена в Давос, обаче няма място за палестинците. А инвеститорите получават 50 години управление

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп представи нови и странни изображения на това, което нарича „Нова Газа".

Джаред Къшнър, зетят на Доналд Тръмп, показа снимки по време на пресконференция в кулоарите на церемонията по подписването на документа за създаване на„Съвет за мир" в Давос и включваше дигитално генерирани модели на луксозни апартаменти, центрове за данни и проекти за крайбрежен туризъм, в допълнение към плановете за изграждане на над 100 000 жилища и 75 медицински заведения.

След създаването на Съвета за мир в Газа и подписването на неговия устав, зетят на Доналд Тръмп и строителен предприемач Джаред Кушнер откри следвоенната фаза в Газа с нова карта на опустошения град, като представи нов образ, който няма нищо общо с района преди началото на военните действия.

Запаленият по изкуствения интелект Кушнер създаде впечатляваща и изненадваща карта на ивицата, наречена „Новата Газа", в която превръща руините от войната в интелигентен град с туристически атракции, които нямат аналог в Близкия изток. И гръмко обяви: „Така трябва да бъде, това е бъдещият план за изграждане на Газа".

Същата форма, но с ново оформление

Картата на Газа, предтавена от Кушнер, запазва геометричната форма на Ивицата и същата географска площ. Няма промени в полза на Израел, няма и увеличение в полза на жителите на Газа. Няма буферни зони в плонирането, няма ги и сметищата в морето. Картинка на една високотехнологична и ултрамодерна Газа.

Преди войната ивицата Газа беше разделена на пет града (Бейт Ханун на север, централната част на Газа, Дейр ал Балах в центъра, Хан Юнис на юг и Рафах в крайната южна част). Районът беше гъсто населен, с малка ивица за земеделие и разпръснати микрорайони за ограничени производства.

В картата на Кушнер Газа е разделена на седем жилищни зони с небостъргачи, пет зелени зони с обществени паркове, градини и екологични пояси в рамките на градовете, шест индустриални парка, производствени зони и зони за заетост, три логистични зони за помощни услуги и вериги за доставки, крайбрежна ивица за туризъм, както и транспортна мрежа и инфраструктура.

Високотехнологична утопия на брега на Средиземно море

На картата на „Нова Газа" има пристанище, летище, тристранен кръстопът, железопътна линия, мрежа от околовръстни пътища, небостъргачи, паркове, центрове за данни, модерни индустрии, 180 кули за жилищно и търговско ползване и несравними туристически курорти. Накратко планът превръща разрушената ивица в луксозен курорт, и всичко това само за три години.

Кушнер обеща да създаде утопия на брега на Средиземно море на мястото на Ивицата Газа и дори се ангажира, че БВП на този нов град ще достигне 10 млрд. долара, доходът на глава от населението ще бъде 13 хил. долара, безработицата ще бъде нулева, тъй като са предвидени 500 хил. работни места в областта на строителството, селското стопанство, производството, услугите и цифровата икономика. Сякаш говори за райска градина, която превръща бедните от Газа в богати благодарение на неговия план.

Именно осъществяването на тази утопия в Газа трябва да е първата и основна задача на Съвета за мир, чията харта Доналд Тръмп подписа в Давос. И към която премиерът Росен Желязков присъедини и България. На инициативата не бе подкрепена от нито една европейска държава. Напротив

европейските държави изразиха загриженост от изненадващата покана към руския президент Владимир Путин,

който води опустошителна война в Украйна от февруари 2022 г. Арабските държави, от своя страна, бяха разгневени от включването на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, чиято война в Газа доведе до смъртта на 72 000 палестинци.

„Когато Америка процъфтява, процъфтява и целият свят, а този съвет има възможността да бъде един от най-влиятелните органи в историята и за мен е голяма чест да го председателствам", заяви Тръмп пред аудиторията. „Съветът за мир" се състои от най-добрите световни лидери. През октомври миналата година стартирахме план за окончателно прекратяване на конфликта в Газа и съм щастлив да кажа, че нашата визия беше приета единодушно. По време на първата фаза на плана поддържахме прекратяване на огъня в Газа и предоставихме рекордни количества хуманитарна помощ. Преди се чуваше, че хората гладуват, и това вече не се чува", похвали се още американският президент.

Тръмп продължи, че „Съветът за мир" ще гарантира „разоръжаването" на Газа, а държавният секретар Марко Рубио заяви, че това ще бъде и „съвет за действие".

Генерален план

Новите планове отразяват визията, генерирана като видео от изкуствен интелект, която представяше опустошената ивица като нова Ривиера, с участието на Тръмп и милиардера Илон Мъск. Слайд от презентация, озаглавен „Генерален план", показва четирите етапа за преобразуване на района - от Рафах през Хан Юнис до град Газа. Цветните блокове на картата са обозначени с „жилищни зони" в жълто, „крайбрежен туризъм" със 180 кули в ярко розово, големи площи за „индустриални паркове за центрове за данни" и модерно производство, както и зелени площи, озаглавени „паркове, земеделски площи и спортни съоръжения".

В допълнение към 100 000 постоянни жилища и 75 медицински заведения се очаква Новият Рафах да включва над 200 образователни центъра и повече от 180 културни, религиозни и професионални центрове, а футуристичните визии показват извити бели небостъргачи и широки магистрали.

„По принцип съм човек, който се занимава с недвижими имоти, а всичко в този бизнес е свързано с местоположението и си казах: "Погледнете това място на брега на морето, погледнете това красиво парче недвижим имот и си представете в какво може да се превърне то за огромен брой хора. Ще бъде страхотно, много страхотно, а хората, които днес живеят в много лоши условия, ще бъдат много по-добре, но всичко започна с местоположението", агитира Тръмп за проекта.

Започваме от Рафах

Политическите наблюдатели смятат, че Тръмп сега работи за изграждането на „Ривиерата на Близкия изток" в източната част на Газа, която Тел Авив продължава да разрушава.

„Ивицата Газа може да бъде застроена, но само в районите, контролирани от Израел", казва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. Рафах е избран за строителство и палестинците трябва да могат да се преместят в този район, когато той бъде готов, а в районите, които не се контролират от Хамас, строителните дейности могат да започнат много бързо.

Всъщност Ванс не използва термина „реконструкция", а използва думата „изграждане" на Газа, което означава прилагане на плана „Ривиера на Близкия изток", но не на цялата територия на Газа, а само в източните райони. Според израелския вестник „Аарец", САЩ са поискали от Израел да позволи изграждането на новата Газа да започне в районите под контрола на армията, като първият етап започне от Рафах.

Подобен на проекта „Изгревът на слънцето"

Всъщност зетят на Тръмп не предложи нищо ново за Газа, всичко, за което говореше и което представи на държавите членки, беше копие на плана на арабските страни „Изгревът на слънцето", който включваше превръщането на Газа в инвестиционно поле и високотехнологичен, свръхмодерен град.

Планът „Нова Газа" е подобен на плана „Изгрев" по картата на разрушения от войната град, идеите за развитие, механизмите за строителство и труд и дори условията за започване на възстановяването и изглежда, че разликата между двете идеи е само в името,но не само това като вникнем дълбоко в двете карти.

В „Нова Газа" възстановяването започва от Рафах, след това Хан Юнис, след това централните лагери и накрая от Газа, и това е същият подход в „Сънрайз". А Кушнер потвърждава, че Белият дом се стреми да приложи принципите на свободната пазарна икономика в Газа, както направи Тръмп в САЩ.

Няма арабски план в Газа

Кушнер отговори на противниците на плана си с думите: „Няма алтернативен план, ние имаме един план, това е мирът, който се различава от всяка търговска сделка, план за изграждане на Газа, основан на инвестиции и разоръжаване, изграждането ще започне само в районите, където се извършва реално разоръжаване, а механизмът за изпълнение ще се основава на принципа първо сигурност, а след това цимент и кранове, дошло е времето да преминем от управление на разрушенията към проектиране на ново бъдеще, което обещава мир и просперитет."

Кушнер сякаш изрично и ясно отхвърли арабския план за възстановяване на Газа, което означава, че той абдикира от палестинската идентичност и кауза и обвърза възстановяването със сигурността и политическите условия, с цел създаване на икономическа стабилност, която да прекъсне цикъла на насилие.

В документите и плановете за реконструкцията на Газа се споменава дългосрочен инвестиционен модел, който се фокусира върху изграждането на инфраструктура, жилища, образование и промишленост чрез международно, арабско и западно финансиране и публично-частно партньорство. Тези планове повдигат въпроси относно дългосрочното управление на публичните земи, използването им като инвестиционни активи и стимулите за преместване на жители от ивицата Газа в замяна на финансова подкрепа и временни жилища, което предизвиква широк дебат относно потенциалното разселване на част от населението.

50 години закрила... тайните на Ривиерата

В интервю за лондонския Independent Arabic Професорът по икономика, международни отношения и право в университета „Джордж Вашингтон" Джоузеф Белцман открива тайната на спорния план на Тръмп да предостави суверенитет на инвеститорите за срок до 100 години и за предложението му да премести населението на Газа в Катар. Професорът Пелцман е автор на проучване, озаглавено "Икономически план за възстановяване на Газа ,който е същият като плана на президента на САЩ, представен през февруари миналата година, а планът на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната, който включва договорености относно управлението и администрацията на ивицата, също се основава на същия план, който той най-накрая представи през септември.

Документът представя икономическа визия за възстановяването на ивицата Газа след войната чрез дългосрочен инвестиционен модел на изграждане, експлоатация и преобразуване на обща стойност 1-2 трилиона долара за период от пет до десет години. Пелцман предлага възстановяването на ивицата Газа да се осъществи чрез чуждестранни инвестиции от няколко държави, по силата на които те да получат правото да управляват и експлоатират ивицата Газа в продължение на 50 години на дългосрочен лизинг, през което време да изградят съвременни граждански и правни институции, като след приключване на периода управлението да се прехвърли на населението и да се изградят добри управленски институции, основани на върховенството на закона и свободна икономическа система.

Проучването предлага четири източника на финансиране за възстановяването на Газа - арабски и регионални „умерени" държави и международни икономически сили чрез системата на концесиите, която предоставя на инвеститорите временни дялове от собствеността за срок от 50 години. В него специално се споменават арабските държави от Персийския залив като образователни и икономически модели за подражание и потенциални финансисти, Съединените щати и страните от Аврамовите договорки като потенциални партньори в областта на финансирането и надзора. Частни компании пък ще инвестират в енергетиката, инфраструктурата, технологиите и туризма. И накрая международни финансови институции като Световната банка и държавните инвестиционни фондове от Персийския залив, които да предоставят начален капитал и гаранции за риска.

Планът включва многобройни измерения на социално ниво, най-вече „програма за интелектуална и социална рехабилитация", за която Белцман обясни по време на разговора си с вестника, че цели „дерадикализация" или това, което той метафорично нарече „денацификация" на региона, за да преобрази образованието и обществената култура на гражданска и отворена основа, която насърчава съвместното съществуване, тъй като според него Хамас е успяла да насади екстремизъм в умовете и смята тези идеи, които „вкореняват омразата", за основна пречка пред развитието на ивицата Газа.

Планът включва и подробни модели за развитие и икономика, свързани с жилищното строителство, разпределението на собствеността и развитието на сектори, които могат да имат успех в Газа, като туризма, селското стопанство и техническите индустрии.

Белцман смята, че образователната система в Газа трябва да бъде заменена с модерна, основана на учебната програма на Международната бакалавърска програма, използвана в Сингапур, за да се отгледа ново поколение, отворено към света, и казва, че „средновековната омраза трябва да бъде изхвърлена на бунището на историята, тя няма никакво значение днес". Той подчертава, че реформата в образованието и културата и изграждането на устойчива икономика изискват поне половин век дългосрочни инвестиции за възстановяване на инфраструктурата и обществото. Той подчертава, че реформирането на образованието и културата и изграждането на устойчива икономика се нуждае от поне половин век дългосрочни инвестиции за възстановяване на инфраструктурата и обществото.

Опитът на Газа след изтеглянето на Израел през 2005 г. доказа неуспеха на ранната автономия, тъй като ресурсите бяха насочени към изграждане на тунели и военно оборудване, вместо към развитие на икономиката. „Омразата и борбата са загуба на ресурси, мирът и образованието са начинът за изграждане на по-добро бъдеще и след 50 години жителите на Газа могат свободно да решат съдбата си без война", заключава той.