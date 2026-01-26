Белгия преговаря с талибаните за връщането на афганистанските имигранти, съобщи БТА по информация на белгийски медии. Отбелязва се, че Белгия се стреми да върне афганистанците без право на престой и онези, извършили престъпление в европейската държава.

Ръководителят на белгийската служба за чужденците е пътувал миналата седмица до Кабул заедно със свои колеги от още 20 държави от ЕС, за да се обсъдят условията за обратно приемане на афганистанците с министерствата на вътрешните и външните работи, както и със службите за сигурност. Уточнява се, че талибаните са склонни да съдействат за установяването на самоличността на своите сънародници в Европа.

Белгийската страна отчита, че засега преговорите са технически и в тях не участват политици. Разговорите засягат едновременно доброволните и принудителните връщания. По официални данни в Белгия пребивават 2635 граждани на Афганистан.