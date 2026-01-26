ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арнолд Шварценегер и синът му Кристофър се наслажд...

Със 100 евро ще глобяват нередовните пътници в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

3432
Автобус СНИМКА: Pixabay

Глобата за ползване на обществен транспорт в Атина и Солун без билет се увеличава от 72 на 100 евро. За хора, които имат право на намаление (например студенти или пенсионери), се предвижда глобата да бъде 50 евро.

Министерството на инфраструктурата и транспорта работи по радикални промени, които ще бъдат включени в законопроекта за набиране на средства, който се очаква скоро да бъде внесен в парламента.

Регламентът се фокусира върху увеличаване на глобата, така че тя да действа като възпиращ фактор за нарушителите. Докато в момента глобата е определена на 60 пъти стойността на билета, новият модел предвижда твърда глоба от 100 евро за нарушителите.

Обсъжда се възможността за 50% отстъпка от пълния размер на глобата, ако тя бъде платена в определен кратък срок и пътникът си закупи абонаментна карта за следващия месец.

