Специализираният наказателен съд на Словакия пак ще гледа делото за убийството на журналиста Ян Куциак

Делото срещу лицата, предполагаемо планирали убийството на словашкия разследващ журналист Ян Куциак и неговата годеница Мартина Кушнирова, се подновява днес за трети път в Специализирания наказателен съд (СНС) в град Пежинок (Братиславски край), предаде БТА по информация на словашката новинарска агенция ТАСР.

Мариан К. и Алена Ж., обвинени по случая, са пристигнали в заседателната зала.

Същевременно съдът за втори път ще разгледа планираните убийства на генералния прокурор Марош Жилинка и прокурори Петер Суфлярски и Даниел Липшич.

По случая с поръчката на убийството на Куциак Върховният съд отмени двете предишни присъди на СНС. Три присъди, свързани със случая, са вече окончателни. Преките извършители на убийството Мирослав Марчек и Томаш Сабо бяха осъдени на по 25 години затвор, докато Золтан Андрушко на 15 години. Ян Куциак и годеницата му Мартина Кушнирова бяха убити в дома си в град Велка Маца (Търнавски край) през февруари 2018 г.

Що се отнася до случая с подготовката на убийството на прокурорите, Душан К. и Дарко Д. са с повдигнати обвинения. И двамата са пристигнали в заседателната зала. СНС първоначално призна Душан К. за виновен, докато Дарко Д. беше оправдан. Върховният съд обаче отмени присъдата на първа инстанция от май 2023 г. и върна делото на СНС.

Според решението от миналата година на Върховния съд не само, че първоначалната присъда беше отменена, но и беше променен съдебният състав. Случаят е предаден на председателстващия съдия Мирослав Мазух, както и на съдии Марек Фило и Ян Бувала. Рената Грайф Радовчикова е назначена за заместник-съдия по делото.