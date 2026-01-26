ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Круизният сезон в Ханя започна: Viking Star с 910 туристи акостира

Бойка Атанасова, Атина

2548
Снимка: cruisemapper.com

Круизният сезон на остров Крит започна ударно с акостирането на луксозния лайнер Viking Star в пристанището на Суда (Ханя).

Корабът превозва 910 пътници, предимно от САЩ, Великобритания и Северна Европа, придружавани от около 450 души екипаж. Viking Star пристигна рано тази сутрин и ще остане в Ханя до късния следобед, давайки възможност на туристите да разгледат забележителностите на региона.

Това е едно от първите големи посещения за 2026 г., което носи значителни приходи за местния бизнес, магазините и кафенетата в старата част на Ханя. Пътниците вече се насочват към Венецианското пристанище и археологическите обекти.

Ако сте в Ханя днес, очаквайте по-голямо оживление в центъра на града!

Снимка: cruisemapper.com

