Албанският премиер е на визита в Израел, посети мемориала на жертвите на "Хамас"

672
Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

Премиерът на Албания Еди Рама и съпругата му започнаха официалното си посещение в Израел с посещение на мемориала на жертвите на фестивала „Нова", където се почита паметта на загиналите при атаката на групировката „Хамас" на 7 октомври 2023 г., предаде БТА по информация на агенция АТА.

Рама написа в социалните медии, че първата спирка от посещението му в Израел е „Нова Сайт" - символично място, превърнато в пространство за размисъл след трагичните събития на 7 октомври 2023 г. Той подчерта, че тежките загуби са се превърнали в символ на паметта, смисъла на живота, омразата и цената на мира.

„Първата спирка в Израел – място, където отеква ехото на миналото. Сред ужасните загуби, фестивалната гора се превърна в храм на размисъл за живота, омразата и цената на мира", написа в социалните медии албанският министър-председател.

Еди Рама пристигна в Израел вчера, придружен от съпругата си Линда. В рамките на визитата, която ще продължи до 27 януари, той ще участва в Международна конференция за борба с антисемитизма и ще се срещне на четири очи с израелския премиер Бенямин Нетаняху. В програмата е предвидена и среща с председателя на Кнесета (парламента) Амир Охана, както и реч пред парламента.

На 27 януари албанският премиер ще участва в конференция за борба с антисемитизма, на която ще присъства и израелският президент Ицхак Херцог.

Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

