Леден хаос в САЩ - 11 жертви, 1 млн. домакинства без ток и хиляди отменени полети

Голяма част от САЩ остана и днес обхваната от силен студ, а зимната буря причини смъртта на най-малко 11 души, остави без ток над един милион домакинства и доведе до отмяна на хиляди полети, предаде БТА по информация на Франс прес.

Властите предупредиха, че арктически въздушни маси ще доведат до опасно ниски температури в продължение на още няколко дни. В около 20 щата, както и във федералната столица Вашингтон, беше обявено извънредно положение.

Зимната буря, която според някои метеоролози е една от най-тежките в САЩ през последните десетилетия, е съпроводена от екстремно ниски температури, обилни снеговалежи и натрупвания на лед с потенциално "катастрофални" последствия, съобщи Националната метеорологична служба (НМС).

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че през уикенда петима души са били открити мъртви на улицата в резултат на ниските температури.

"Макар че все още не знаем причините за смъртта им, нищо не напомня по-силно за опасността от екстремния студ и уязвимостта на много жители, особено на бездомните нюйоркчани", заяви вчера кметът на пресконференция.

В щата Тексас властите потвърдиха три смъртни случая, включително на 16-годишно момиче, загинало при инцидент с шейна. Двама души са починали от хипотермия в щата Луизиана.

Освен това в събота един човек е загинал, а други двама са били ранени при катастрофа, свързана с зимните условия в югоизточната част на щата Айова, съобщи местната полиция.

Около 820 000 потребители все още бяха без ток тази сутрин, главно в южната част на САЩ, съобщи специализирания сайт PowerOutage.com.

В щата Тенеси, където ледът е прекъснал електропроводи, над 250 000 потребители останаха без ток днес, а 100 000 потребители бяха без ток в щатите Луизиана и Мисисипи.

Властите от Тексас до Северна Каролина и Ню Йорк призоваха жителите да останат в домовете си поради опасните зимни условия.

"Избягвайте да пътувате, освен ако не е абсолютно необходимо", написа Службата за управление на извънредни ситуации на Тексас в "Екс".

Бурята се придвижваше вчера на североизток, засипвайки със сняг големите градове, сред които Филаделфия, Ню Йорк и Бостън.

"Ще продължим да наблюдаваме и да поддържаме връзка с всички щати, които се намират на пътя на тази буря. Останете на сигурно място и останете на топло!", призова американският президент Доналд Тръмп в профила си в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Няколко големи летища в столицата Вашингтон, Филаделфия и Ню Йорк бяха почти напълно затворени, а според сайта FlightAware от събота насам са отменени над 19 000 полета от и до САЩ, а хиляди други имаха закъснения.

Федералната авиационна администрация на САЩ съобщи в своя профил в "Екс", че малък самолет с осем души на борда се е разбил снощи при излитане от летище в щата Мейн, без да уточни дали метеорологичните условия са причина за инцидента.

Бурята е свързана с деформация на полярния вихър, маса въздух, която обикновено циркулира над северния полюс, но се е разпростряла на юг.

Учените смятат, че нарастващата честота на тези смущения във вихъра може да е свързана с климатичните промени, въпреки че дебатът по този въпрос все още не е приключен и естествените причини също играят роля.