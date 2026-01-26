Индийският премиер: Засилват се връзките ни с ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че присъствието на лидери на Евросъюза на честванията по повод Деня на републиката подчертава нарастващата сила на партньорството между Индия и ЕС, предаде БТА по информация на ПТИ.

"Индия има привилегията да бъде домакин на председателя на ЕС Антонио Коща и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на честванията по повод Деня на републиката", написа Моди в социалната мрежа Екс.

Индия днес отбеляза 77-ия Ден на републиката с грандиозен военен парад на централния делхийски булевард "Картавя Патх". Коща и Фон дер Лайен присъстваха на тържествата церемония като почетни гости.

"Тяхното присъствие подчертава нарастващата сила на партньорството между Индия и ЕС и нашата ангажираност към споделените ценности", отбеляза Моди.

Той добави, че посещението на лидерите на ЕС ще даде тласък на задълбочаването на ангажимента и сътрудничеството между Индия и Европа в различни сектори.