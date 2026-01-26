Индийският премиер: Засилват се връзките ни с ЕС

Индийският премиер Нарендра Моди заяви, че присъствието на лидери на Евросъюза на честванията по повод Деня на републиката подчертава нарастващата сила на партньорството между Индия и ЕС, предаде БТА по информация на ПТИ.
"Индия има привилегията да бъде домакин на председателя на ЕС Антонио Коща и председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по време на честванията по повод Деня на републиката", написа Моди в социалната мрежа Екс.
Индия днес отбеляза 77-ия Ден на републиката с грандиозен военен парад на централния делхийски булевард "Картавя Патх". Коща и Фон дер Лайен присъстваха на тържествата церемония като почетни гости.
"Тяхното присъствие подчертава нарастващата сила на партньорството между Индия и ЕС и нашата ангажираност към споделените ценности", отбеляза Моди.
Той добави, че посещението на лидерите на ЕС ще даде тласък на задълбочаването на ангажимента и сътрудничеството между Индия и Европа в различни сектори.