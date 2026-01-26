Германия призова за защита на ключовата инфраструктура на срещата на върха за Северно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската министърка на икономиката Катерина Райхе подчерта важността на защитата на критичната инфраструктура, докато европейските лидери се събират в Хамбург за третата среща на върха за Северно море, за да обсъдят разширяването на трансграничното сътрудничество в областта на енергетиката, предаде ДПА.

Очаква се на еднодневната среща да присъстват белгийският министър-председател Барт Де Вевер, датската министър-председателка Мете Фредериксен и лидерите на Ирландия, Люксембург, Норвегия и Нидерландия, както и министрите на енергетиката на всичките девет страни, граничещи със Северно море, както и представители на НАТО и ЕС, съобщи БТА.

"Не само от началото на военната агресия на Русия срещу Украйна наблюдаваме все по-чести атаки срещу нашата критична инфраструктура", каза Райхе, чието министерство отговаря и за енергетиката, в началото на срещата на върха.

Електропреносните мрежи, тръбопроводите и важните кабели за данни, които са от решаващо значение за цифровата суверенност на континента, са подложени на атаки, "затова НАТО е представена на високо равнище тук за първи път", каза тя.

Тя отбеляза, че в Северно море се строят големи морски вятърни паркове в рамките на усилията за повишаване на устойчивостта на енергоснабдяването в Европа.

"Разширяваме инфраструктурата си и едновременно с това я обезопасяваме", заяви Райхе.