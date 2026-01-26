ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия призова за защита на ключовата инфраструктура на срещата на върха за Северно море

Катерина Райхе

Германската министърка на икономиката Катерина Райхе подчерта важността на защитата на критичната инфраструктура, докато европейските лидери се събират в Хамбург за третата среща на върха за Северно море, за да обсъдят разширяването на трансграничното сътрудничество в областта на енергетиката, предаде ДПА.

Очаква се на еднодневната среща да присъстват белгийският министър-председател Барт Де Вевер, датската министър-председателка Мете Фредериксен и лидерите на Ирландия, Люксембург, Норвегия и Нидерландия, както и министрите на енергетиката на всичките девет страни, граничещи със Северно море, както и представители на НАТО и ЕС, съобщи БТА.

"Не само от началото на военната агресия на Русия срещу Украйна наблюдаваме все по-чести атаки срещу нашата критична инфраструктура", каза Райхе, чието министерство отговаря и за енергетиката, в началото на срещата на върха.

Електропреносните мрежи, тръбопроводите и важните кабели за данни, които са от решаващо значение за цифровата суверенност на континента, са подложени на атаки, "затова НАТО е представена на високо равнище тук за първи път", каза тя.

Тя отбеляза, че в Северно море се строят големи морски вятърни паркове в рамките на усилията за повишаване на устойчивостта на енергоснабдяването в Европа.

"Разширяваме инфраструктурата си и едновременно с това я обезопасяваме", заяви Райхе.

