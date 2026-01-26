Правозащитници потвърдили смъртта на близо 6000 при потушаването на протестите в Иран

Базираната в САЩ правозащитна организация "Хюман Райтс Активистс" (Human Rights Activists News Agency) заяви, че е потвърдила смъртта на 5848 души, убити при потушаването на протестите в Иран и добави, че проучва още хиляди потенциални смъртни случаи, предаде БТА по информация на Франс прес.

Най-малко 41 283 души са арестувани, добавя неправителствената организация.

Протестите започнаха през декември, като първоначално бяха предизвикани от недоволство от икономическото положение в Ислямската република, но впоследствие прераснаха в масово движение срещу теократичния режим.

Правозащитни организации обвиняват властите, че са предприели безпрецедентни репресии и че са стреляли срещу участници в демонстрациите, които са затихнали.

Изясняването на броя на жертвите е затруднено заради, понеже интернетът в Иран е спрян за 18-и пореден ден. "Хюман Райтс Активистс" казва, че реалният брой на убитите вероятно е много по-голям и че в момента проверява още 17 091 възможни убийства.

Базираната в Норвегия неправителствена организация "Иран Хюман Райтс" (Iran Human Rights), заяви, че е документирала 3428 убийства на протестиращи и предупреди, че окончателният брой може да достигне 25 000.

Данни на компанията за интернет инфраструктура "Клаудфлеър" (Cloudflare) от днес показват, че уеб трафикът в Иран е спаднал до около 30% от нивата отпреди блокирането на мрежата, добавя ДПА. Все повече хора в страната успяват да се свържат отново, използвайки виртуални частни мрежи (VPN).

Организацията "Нетблокс" (Netblocks), която е специализирана в опазването на свободата в интернет, днес написа в "Екс", че спирането на интернета в Ислямската република продължава 18-и ден и "затъмнява мащаба на смъртоносните репресии срещу цивилни".

Анализ на проекта "Критични заплахи" (Critical Threats Project) показва, че забраната за достъп до интернет е предизвикала дебати в ръководството на страната. Някои официални лица се опасяват, че възстановяването на достъпа до интернет може доведе до нови протести, а други предупреждават, че икономическите щети от самото спиране на интернет могат да предизвикат обществено недоволство.

Председателят на Иранската търговско-промишлена камара Голамхосейн Шафеи неотдавна предупреди за непредвидими икономически последици. По думите му над 400 000 компании с около 9 млн. служители са застрашени от затваряне заради блокирането на достъпа до интернет.