ЕС и Индия проучват възможности за сътрудничество в областта на отбраната

Европейският съюз и Индия ще проучат възможностите за участие на Индия в европейски инициативи в областта на отбраната според проект на документ за партньорство в областта на сигурността и отбраната, с който Ройтерс се запозна.

Новото партньорство идва в момент, когато Европа се стреми да намали зависимостта си от САЩ и Китай и да задълбочи дипломатическите си и икономическите си връзки с други региони.

"ЕС и Индия ще се консултират по своите съответни инициативи в областта на отбраната, включително чрез обмен на информация по въпроси, свързани с отбранителната промишленост", се посочва в проекта за партньорство, който ще бъде подписан утре, предаде БТА.

"Те ще проучат, където има взаимен интерес и съвпадение на приоритетите в областта на сигурността, възможностите за участие на Индия в съответните инициативи на ЕС в областта на отбраната, съобразно съответните правни рамки", се добавя в документа.

Партньорството предвижда ежегоден диалог между ЕС и Индия по въпросите на сигурността и отбраната, както и задълбочаване на сътрудничеството в областта на морската сигурност, киберпроблемите и борбата с тероризма.

"Нарастващата сложност на глобалните заплахи за сигурността, повишеното геополитическо напрежение и бързите технологични промени подчертават необходимостта от по-тясно сътрудничество и диалог между ЕС и Индия в областта на сигурността и отбраната", се казва в документа.

Очаква се Индия и ЕС утре да обявят приключването на продължителните преговори за споразумение за свободна търговия.