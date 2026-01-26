ЕК следи обстановката по границите на Балканите заради протестите на превозвачите и обмисля промени

Запознати сме с тревогите на превозвачите от страните от Западните Балкани, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с протестите на шофьори от Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония заради проверките по границите.

Системата за преминаване на външните европейски граници не въвежда нови изисквания по отношение на продължителността на престоя в Шенген, поясни говорителят. Тя помага за по-добро засичане на незаконна дейност, добави той.

Според правилата за Шенген гражданите на страни, за които не се изисква виза за влизане в ЕС, могат да останат за срок до 90 дни на всеки 180 дни. За по-продължителен престой се изисква виза. Тези правила важат еднакво навсякъде в Шенген и са в сила от много години, уточни говорителят.

Той посочи, че правилата предполагат известна гъвкавост за погранични работници. Знаем, че има чужденци, които пресичат границите по работа, без да са погранични работници, например водачите на камиони, спортисти и артисти. Обръщаме голямо внимание на тези въпроси, продължава работата за подготовка на новата европейска визова стратегия, заяви говорителят. Той съобщи, че се предвижда стратегията да бъде представена до края на седмицата, предаде БТА.