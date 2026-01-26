Премиерът на Камбоджа обяви присъединяването към Съвета за мир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Камбоджа Хун Манет обяви, че страната ще се присъедини към Съвета за мир в ивицата Газа, съобщи вестник "Кхмер таймс".

Премиерът отбеляза, че Камбоджа е получила официална покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да участва в работата на Съвета за мир. Според присъединяването на страната към Съвета ще отрази отразява добрата воля на азиатската страна и нейната ангажираност към поддържането на глобалния мир.

На 22 януари представители на 19 страни подписаха в рамките на Световния икономически форум в Давос устава на Съвета за мир, създаден в рамките на плана на Тръмп за търсене на решение на конфликта в Газа.