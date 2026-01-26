Тайните служби на Латвия предупреждават за засилена заплаха от Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавната служба за сигурност на Латвия - Бюрото за защита на конституцията (БЗК), предупреди за все по-засилена заплаха от страна на Русия, съобщава БТА по информация на ДПА.

Рисковете за сигурността, произтичащи от Русия, се увеличават значително в Европа, пише службата в годишния си доклад за 2025 г., публикуван днес.

Въпреки че докладът заключава, че Русия понастоящем не представлява пряка военна заплаха за балтийската страна, в него се посочва, че руските наративи и пропаганда относно Латвия сочат "потенциални дългосрочни планове".

В доклада се изтъква, че възприятието на Москва за Запада като екзистенциална заплаха за Русия се е засилило. Русия вече се вижда в пряка конфронтация със Запада – не само в Украйна, но и в глобален и идеологически план.

БЗК посочва, че през 2025 г. Русия е продължила дейностите си, насочени срещу Запада, и е извършвала саботажи и дезинформационни кампании.

Москва е проявила и готовност да извършва кибератаки срещу индустриални системи за контрол в Латвия и западните страни. Целта е да се създаде несигурност и недоверие сред населението и да се подкопае единството на Запада в подкрепата му за Украйна.

Егилс Звиедрис, директорът на БЗК, заяви, че страната му трябва да "бъде подготвена за факта, че Русия ще се опита да окаже влияние върху предстоящите парламентарни избори в Латвия" през есента.