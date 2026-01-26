ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американски военен кораб акостира в камбоджанската военноморската база Реам

Американският военен кораб "Грейвли" Кадър: Екс/WAR

Корабът на Военноморските сили (ВМС) на САЩ „Синсинати", превозващ приблизително 100 души екипажа, пристигна в камбоджанската военноморска база Реам в провинция Преах Сиханук, предаде БТА по информация на камбоджанската новинарска агенция АКП.

Пристигането на кораба беше посрещнато от контраадмирал Ин Сохемара, заместник-командир на военноморската база Реам на Кралския камбоджански флот.

„Синсинати" тежи приблизително 3000 тона и е с дължина около 130 метра, като е оборудван с палуба за кацане на хеликоптери.

По време на посещението камбоджанските и американските военни ще проведат съвместни учения и приятелски спортни събития.

Това е третият чуждестранен военноморски кораб, акостирал в Реам, откакто базата беше обновена и официално открита през 2025 г., след посещения на военноморски кораби от Япония и Виетнам.

Дипломатическите отношения между Камбоджа и САЩ датират от 76 години – 11 юли 1950 г. През годините военноморските сили на двете страни поддържат редовен обмен чрез съвместни програми за обучение, сътрудничество и взаимопомощ.

От 2003 до 2026 г. кораби на ВМС на САЩ са направили общо 31 посещения в пристанища на Камбоджа, с участието на 37 кораба.

