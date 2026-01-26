ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дрон е забелязан в Черно море край румънското пристанище Мидия

Дрон. СНИМКА: Пиксабей

Дрон е бил забелязан от моряк в района на румънското черноморско пристанище Мидия, съобщават от Министерството на националната отбрана на страната, предаде БТА. На този етап не е известно дали става дума за граждански или военен дрон или такъв, който принадлежи на частен оператор.

„В понеделник, 26 януари, бреговата охрана откри на входа на пристанището Мидия дрейфуващ обект, което показва евентуален фрагмент от безпилотен апарат (въздушен дрон)", се посочва в информацията на министерството.

Водолази, специализирани в обезвреждането на взривни вещества, пътуват към мястото с кораб на бреговата охрана, за да определят точно естеството на обекта, който може да застраши безопасността на корабоплаването.

